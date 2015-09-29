Міністерство: Бюрократія та саботаж органів влади блокують приватизацію держпідприємств Мінагрополітики

Недосконалість законодавства, бюрократія та саботаж на місцях фактично зірвали приватизацію - 2015. Про це заявив радник Міністра аграрної політики та продовольства, заступник голови робочої групи з питань роздержавлення Олексій Зубрицький під час брифінгу.

Він нагадав, що постановою Уряду передбачена приватизація 86 аграрних ДП, додатково в перелік було включено ще 15 компаній. Близько 50 із загальної кількості з формальних причин досі очікують рішень Верховної Ради або КМУ. Наприклад, нині зруйновані підприємства шовківництва, які у радянські часи виготовляли шовк для військових потреб, до сьогодні вважаються «стратегічними».

Наразі заблокований механізм розпаювання земель. Більше того, Міністерство фінансів ініціювало законопроект, який фактично скасовує КСП та розпаювання на користь акціонування. «Мета — поповнити бюджет. Тільки ефективність цих дій викликає серйозні сумніви. У той же час обурення ошуканих селян буде цілком виправданим. Мінагрополітики не підтримує таку несправедливість, — заявив Олексій Зубрицький. — У корпоратизації шовкорадгоспу або винограднику немає жодного економічного сенсу. Якщо не вважати сенсом ще декілька років «ефективного» дерибана підприємства, доки триватиме корпоратизація, розміщення акцій, їх викуп у довірливих селян. Вона не адекватна масштабу цих підприємств».

Ще однією перешкодою є бюрократична та складна процедура оформлення правовстановлюючої документації, що є невід’ємною умовою для приватизації. «Можна роками працювати на неоформленому полі, використовувати неоформлені споруди, але як тільки йдеться про приватизацію — майнові питання виходять на перший план. Плюс директори всіляко саботують ці процеси, адже розуміють, що першим кроком приватного власника стане звільнення керівництва», — додав експерт.

Як результат, до сфери управління Фонду держмайна не передано жодне ДП. У процесі «застрягли» півтора десятки компаній. У той же час Мінагрополітики готове передати відповідному органу всі підвідомчі ДП, разом з фахівцями, що займаються роздержавленням, та бюджетом на їхнє утримання. «Без зміни законодавства урядова програма приватизації не буде виконана навіть наступного року. Вважаємо за необхідне радикально спростити процедуру приватизації основного масиву невеликих і збиткових підприємств. Головна мета при цьому навіть не наповнення бюджету, а викорінення ґрунту для корупції та розкрадання. Потрібно скоротити кількість чиновників, які «ефективно» контролюють ці підприємства», — заявив Олексій Зубрицький.

При цьому він наголосив, що позиція Мінагрополітики незмінна — трудові колективи мають самостійно вирішувати, яким чином має відбуватися роздержавлення, зберегти для них можливість створення КСП.

Нагадаємо, Міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко неодноразово наголошував не неприпустимості подальшого існування відомства в форматі «квазі-агрохолдингу». Адже державне управління сотнями компаніями є неприроднім та в корені суперечить європейській практиці. Результат такого «господарювання» — перетворення держпідприємств у тіньовий приватний бізнес, джерело збитків та корупції. «Держава довела повну неспроможність бути ефективним власником та менеджером, а особливо в аграрному секторі. Аграрний ринок сьогодні — один з найперспективних, відтак немає жодної потреби в існуванні сільськогосподарських підприємств, управляти якими має держава», — заявив Олексій Павленко.