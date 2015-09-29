Україна отримала дозвіл на експорт молочної продукції в Китай

Україна отримала дозвіл на експорт молочної продукції до Китайської Народної Республіки (КНР) за результатами проведеної китайською стороною оцінки державного контролю виробництва в нашій країні, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"За результатами проведення оцінки компетентним китайським органом Україна отримала право експорту вищевказаної продукції на ринок Китаю", - говориться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, компетентний орган КНР (Адміністрація з сертифікації і акредитації) здійснив оцінку ветеринарного нагляду і державної системи контролю безпеки при виробництві молочних продуктів в Україні і визнав її еквівалентною китайській.

Право на експорт молочної продукції до Китаю Україна отримала 2012 року. Однак за два роки КНР внесла зміни до законодавства. У зв'язку з нововведеннями з травня 2014 року кожна країна, яка мала намір експортувати молоко і молочну продукцію до Китаю, мала пройти оцінку еквівалентності державної системи контролю за виробництвом та ветеринарної служби.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-липні 2015 року збільшила експорт аграрної продукції до Китайської Народної Республіки в 2,2 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 889,7 мільйона доларів. Зокрема, експорт зернових в грошовому вираженні збільшився в 4,7 рази – до 578,3 мільйона доларів.

За інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства, 2014 року експорт української сільгосппродукції в Китай виріс на 58% порівняно з 2013 роком – до 767,3 мільйона доларів. Таким чином, частка продукції агропромислового комплексу в структурі загального товарообігу України і КНР в 2014 році склала 29%.