Аномальна посуха в серпні-вересні уповільнила хід посівної

Аномальна посуха, висока температура повітря і відсутність вологи в грунті в серпні-вересні істотно сповільнили хід посівної озимих культур, зокрема ріпаку, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника глави відомства Володимира Лапу.

"Незадовільні темпи проведення посівної кампанії викликані насамперед аномальними погодними умовами на більшій частині території України. Спостерігається істотний недосів площ озимого ріпаку. Наша головна задача - забезпечення прогнозованої площі посіву озимих культур під урожай майбутнього року і своєчасне проведення збирання культур пізньої групи", – цитує Лапу прес-служба.

У повідомленні також наводяться оперативні дані про хід посівної, надані директором департаменту землеробства та технічної політики в агропромисловому комплексі Володимиром Топчієм. Згідно інформації, сівбу озимих проведено на площі 3,3 мільйона га, або 44% до прогнозу (7,4 мільйона га).

"З них озимої пшениці та тритикале при прогнозі 6,2 мільйона га посіяно 3 мільйона га, або 49% до прогнозу. Жита при прогнозі 157 тисяч га посіяно 98 тисяч га, або 62%. Озимого ячменю при прогнозі 1 мільйона га посіяно 102 тисяч га, або 10% до прогнозу. Крім того, озимий ріпак при прогнозованій площі 823 тисяч га посіяно на площі 560 тисяч га, або 68%", - цитує Топчія прес-служба, зазначаючи, що в 2014 році площа посівів ріпаку на аналогічну дату становила 790 тисяч га.

Разом з тим Лапа повідомив, що збиральна кампанія проходить досить інтенсивно, і аграрії зібрали вже 41 мільйон тонн зерна, однак цього року Україна відчуває нестачу жита.

"Необхідно максимально розширити площі посіву цієї культури, яка так необхідна для випічки різних сортів хліба", - зазначив заступник міністра.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, посіви озимих на зерно і зелений корм під урожай 2015 року в країні зросли на 7,3% – до 8,97 мільйона га. В структурі посівних площ частка озимої пшениці склала 84,7% (під урожай 2014 року її частка становила 82,3%), озимого ячменю – 13,4% (15%), жита – 1,9% (2,7%).

За прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових в 2015 році очікується на рівні 58,5-60 мільйонів тонн. За даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж в 2013 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.