Росія заборонила ввезення рибопродукції з Польщі

Россільгоспнагляд з 30 вересня 2015 року тимчасово забороняє ввезення з Польщі в РФ рибопродукції, включаючи консерви, йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передає ТАСС.

"З урахуванням неодноразового перенесення польською стороною термінів проведення інспекції, відмови від проведення інспекції підприємств, включених до реєстру організацій та осіб, які здійснюють виробництво, переробку і зберігання підконтрольних товарів, що ввозяться на митну територію Митного союзу, і на підставі законодавства ЄАЕС, Россільгоспнаглядом прийнято рішення про введення з 30 вересня 2015 р. тимчасових обмежень на поставки в Росію рибопродукції, в тому числі рибних консервів, з підприємств Польщі", - підкреслюється в повідомленні.

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Фахівці уповноважених в галузі ветеринарного нагляду органів держав-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) у період з 26 жовтня по 6 листопада планували провести інспекцію рибопереробних польських підприємств-експортерів.

25 вересня від ветеринарної служби Польщі в Россільгоспнагляд, як ініціатора даної інспекції, надійшла інформація про те, що підприємства країн відмовляються від її проведення.

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Нагадаємо, Росспоживнагляд з 14 серпня 2015 р. призупинив ввезення на територію РФ польських рибних консервів – шпрот.