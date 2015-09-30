Доступ на ринок Китаю отримали 18 українських молочних компаній

Уряд Китайської Народної Республіки ухвалив рішення дозволити 18 українським компаніям торгувати своєю молочною продукцією на китайському ринку.

Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Перелік компаній вже опублікований на сайті уряду КНР", - зазначив глава Кабміну.

Яценюк підкреслив, що вихід на китайський ринок – це ще один крок у напрямку диверсифікації ринків української аграрної продукції після того, як Росія закрила свій ринок для української "молочки".

"Це дуже серйозний крок до того, щоб українські товари отримували нові ринки і щоб ми диверсифікували свої ринки поставок. Абсолютно зрозуміло, що Росія закрила свій ринок, і ми не зупиняємося в тому, щоб нарощувати свої можливості в реалізації української продукції в треті країни, в Китай, так і в ЄС. І тут нагадаю, що з 1 січня 2016 року Угоду про зону вільної торгівлі набере чинності, як би Росія не хотіла", – сказав Яценюк.

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Довідка УНІАН. За даними Адміністрації з сертифікації і акредитації КНР, з 23 вересня доступ на китайський ринок отримали 5 підприємств агрохолдингу "Мілкіленд": "Менський сир", "Славутський маслоробний комбінат", "Охтирський сирокомбінат", "Миргородський сироробний комбінат" і "Роменський молочний комбінат". Крім того, доступ на ринок отримали підприємство агропромгрупи "Укрпродукт" "Старокостянтинівський молочний завод", великий експортер згущеного молока "Техмолпром" (Полтавська обл.), два підприємства групи "Молочний альянс" - "Золотоніський маслоробний комбінат" та "Баштанський сирзавод". Крім цього, дозвіл на постачання в Китай отримали підприємства "Ічнянський молочно-консервний комбінат" групи компаній PRAVIO, завод кондитерської корпорації Roshen "Бершадьмолоко", підприємства "Дубномолоко" (Рівненська обл.), "Клуб сиру" (Київська обл.), "Жашківський молокозавод" (Черкаська обл.), "Элитмол" (Луцьк), а також "Тульчинський маслосирзавод" компанії "Терра Фуд», "Хмельницький завод "Молочний візит" та "Літинський молокозавод" з Вінницької області.