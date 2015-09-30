Доступ на ринок Китаю отримали 18 українських молочних компаній
Вихід на китайський ринок – це ще один крок у напрямку диверсифікації ринків української аграрної продукції після того, як Росія закрила свій ринок для української "молочки".
Уряд Китайської Народної Республіки ухвалив рішення дозволити 18 українським компаніям торгувати своєю молочною продукцією на китайському ринку.
Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
"Перелік компаній вже опублікований на сайті уряду КНР", - зазначив глава Кабміну.
Яценюк підкреслив, що вихід на китайський ринок – це ще один крок у напрямку диверсифікації ринків української аграрної продукції після того, як Росія закрила свій ринок для української "молочки".
"Це дуже серйозний крок до того, щоб українські товари отримували нові ринки і щоб ми диверсифікували свої ринки поставок. Абсолютно зрозуміло, що Росія закрила свій ринок, і ми не зупиняємося в тому, щоб нарощувати свої можливості в реалізації української продукції в треті країни, в Китай, так і в ЄС. І тут нагадаю, що з 1 січня 2016 року Угоду про зону вільної торгівлі набере чинності, як би Росія не хотіла", – сказав Яценюк.
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Довідка УНІАН. За даними Адміністрації з сертифікації і акредитації КНР, з 23 вересня доступ на китайський ринок отримали 5 підприємств агрохолдингу "Мілкіленд": "Менський сир", "Славутський маслоробний комбінат", "Охтирський сирокомбінат", "Миргородський сироробний комбінат" і "Роменський молочний комбінат". Крім того, доступ на ринок отримали підприємство агропромгрупи "Укрпродукт" "Старокостянтинівський молочний завод", великий експортер згущеного молока "Техмолпром" (Полтавська обл.), два підприємства групи "Молочний альянс" - "Золотоніський маслоробний комбінат" та "Баштанський сирзавод". Крім цього, дозвіл на постачання в Китай отримали підприємства "Ічнянський молочно-консервний комбінат" групи компаній PRAVIO, завод кондитерської корпорації Roshen "Бершадьмолоко", підприємства "Дубномолоко" (Рівненська обл.), "Клуб сиру" (Київська обл.), "Жашківський молокозавод" (Черкаська обл.), "Элитмол" (Луцьк), а також "Тульчинський маслосирзавод" компанії "Терра Фуд», "Хмельницький завод "Молочний візит" та "Літинський молокозавод" з Вінницької області.