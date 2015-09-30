Міністерство аграрної політики та продовольства і Державне агентство рибного господарства не розглядатимуть питання про введення плати за любительський лов риби, доки не ліквідують браконьєрство і не впорядкують роботу контролюючих органів.

Про це на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко.

"Україна не збирається вводити платну риболовлю... Принципова позиція міністерства, принципова позиція Держрибагентства: доки не наведемо порядок, ні про яку плати не може йти мова", - сказав він.

Присутній на прес-конференції голова Держрибагентства Ярема Ковалів зазначив, що ініціатива щодо запровадження платної риболовлі виходить від громадських активістів і найближчим часом буде винесена на обговорення з рибалками. Він підкреслив, що, незалежно від підсумків обговорення, таке нововведення можливо лише за деякий час, коли дотримання порядку на водоймах буде під належним контролем органів Держрибагентства.

"Позиція Державного рибного агентства зводиться до того, що доки ми не наведемо порядок на водоймах,доки там не зникнуть браконьєри, впроваджувати плату для любителів не можна. Тому ані цього року, ані наступного року ніхто не буде забороняти любителям ловити на наших водоймах і тим більше стягувати з них за це плату", - сказав Ковальов.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба Державного агентства рибного господарства повідомило про намір відомства зробити любительський вилов риби платним, а грошові надходження від збору направляти на зариблення водойм.