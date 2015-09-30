Україна отримала дозвіл на експорт курятини до Саудівської Аравії

Українські аграрні компанії пройшли аудит компетентного відомства Саудівської Аравії на предмет безпеки та якості виробництва курятини і отримали дозвіл на експорт до цієї країни.

Про це журналістам повідомив глава Міністерства аграрної політики і продовольства Олексій Павленко.

"Минулого тижня позитивно закінчився аудит, і ми відкрили ринок курки Саудівської Аравії", - сказав він.

При цьому міністр не уточнив очікувані обсяги експорту, а також які саме компанії пройшли аудит, але підтвердив готовність цих підприємств постачати курку на ринок Саудівської Аравії.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні українські аграрні підприємства отримали дозволи на експорт яєць до Ізраєля та курятини до Єгипту. Експорт українських яєць до Ізраєлю почали підприємства груп "Овостар" (Березанська птахофабрика) і "Авангард" (агрофірма "Авіс"). Квота на постачання курятини до Єгипту становить 12 тисяч тонн.