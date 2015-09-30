Україна отримала дозвіл на експорт курятини до Саудівської Аравії
Міністр не уточнив очікувані обсяги експорту, а також які саме компанії пройшли аудит, але підтвердив готовність цих підприємств постачати курку на ринок Саудівської Аравії.
Українські аграрні компанії пройшли аудит компетентного відомства Саудівської Аравії на предмет безпеки та якості виробництва курятини і отримали дозвіл на експорт до цієї країни.
Про це журналістам повідомив глава Міністерства аграрної політики і продовольства Олексій Павленко.
"Минулого тижня позитивно закінчився аудит, і ми відкрили ринок курки Саудівської Аравії", - сказав він.
При цьому міністр не уточнив очікувані обсяги експорту, а також які саме компанії пройшли аудит, але підтвердив готовність цих підприємств постачати курку на ринок Саудівської Аравії.
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Як повідомляв УНІАН, у серпні українські аграрні підприємства отримали дозволи на експорт яєць до Ізраєля та курятини до Єгипту. Експорт українських яєць до Ізраєлю почали підприємства груп "Овостар" (Березанська птахофабрика) і "Авангард" (агрофірма "Авіс"). Квота на постачання курятини до Єгипту становить 12 тисяч тонн.