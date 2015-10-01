У Росії пропонують ввести "податок на шашлик"

У Росії за можливість посмажити в лісі сосиски або шашлики пропонують ввести збір у розмірі 500 рублів за квартал (три місяці), пишуть "Известия".

Проект відповідних поправок в Податковий кодекс РФ розробив депутат законодавчих зборів Ленінградської області Володимир Петров. На його думку, такий «шашличний збір» зможе покрити витрати муніципалітетів на прибирання лісів від сміття.

Відповідно до законопроекту, податок доведеться платити всім, хто приходить у федеральний ліс «у тому числі з використанням відкритих і закритих джерел вогню (мангалів — «Известия»)». При цьому від сплати податку будуть звільнені представники корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу РФ.

Читайте такожУ Росії вперше протестували економіку на нафту по $40: сценарій апокаліпсису Міністр природних ресурсів і екології Росії Сергій Донський вважає, що «брати збір за відпочинок людей у лісі не має сенсу» При цьому міністр вважає, що потрібно привчати людей дбайливо ставитися до лісу.

Керівник лісової програми Грінпіс Олексій Ярошенко зазначив, що після реформування Лісового кодексу РФ в 2006 році кількість працівників лісових господарств зменшилася з 200 тис. до 60 тис. осіб.

"Те, що дійсно потрібно нашим лісам, — це змінювати сам Лісовий кодекс: сьогодні штати співробітників господарств скорочені, так як утримувати велику кількість людей вже неможливо. Раніше регіональні лісові господарства отримували доходи за рахунок робіт у лісі — наприклад, заготівлі, продажу деревини. Тепер всі гроші йдуть не в певне господарство, а наверх, до бюджету, і тільки потім перерозподіляються. Дуже складна система фінансування", — додав Ярошенко.