Робота Мінагрополітики паралізована через перевірки АП - радник міністра
Перевірка з Адміністрації Президента фактично паралізувала роботу Міністерства аграрної політики та продовольства.
Про це економічний експерт, волонтер, позаштатний радник міністра Олексій Зубрицький написав на сторінці Facebook.
Він зазначив, що перевіряючі діють "по принципам і методам часів Януковича", запрошують застарілу і неактуальну інформацію, наприклад - про виконання президентських указів 2-3-річної давності, передає Цензор.немає.
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"Всі сили кинуті на копіювання масиву різного роду документів, починаючи з 2013 року (!!!) для комісії з АП. Невже Адміністрація вирішила перевірити, як екс-міністр Присяжнюк, який втік у Росію, виконував Укази Януковича? Або як ще один екс-Швайка "наколядував" Харлей?", - обурився Олексій Зубрицький, додавши, що голова комісії Андрій Девко направляє міністерству запити буквально по кожному напрямку діяльності обсягом 8 сторінок.
При цьому радник міністра нагадав, що з 2014 року Україна - парламентсько-президентська республіка, а функції контролю за роботою міністерств покладені на Кабмін, який обирається Верховною Радою. "А чиновник, згідно з Конституцією, може робити не те, що йому хочеться і не заборонено законом, а те, що йому цим законом належить робити. Хоча якщо подивитися, що саме комісію цікавить, деякі моменти прояснюються... Держмайно, оренда, договори - все найцікавіше. За будь-якої влади", - уклав Олексій Зубрицький.
Як стало відомо редакції, перевірка в Мінагрополітики стартувала минулого тижня і триватиме протягом місяця.