Робота Мінагрополітики паралізована через перевірки АП - радник міністра

Про це економічний експерт, волонтер, позаштатний радник міністра Олексій Зубрицький написав на сторінці Facebook.

Він зазначив, що перевіряючі діють "по принципам і методам часів Януковича", запрошують застарілу і неактуальну інформацію, наприклад - про виконання президентських указів 2-3-річної давності, передає Цензор.немає.

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"Всі сили кинуті на копіювання масиву різного роду документів, починаючи з 2013 року (!!!) для комісії з АП. Невже Адміністрація вирішила перевірити, як екс-міністр Присяжнюк, який втік у Росію, виконував Укази Януковича? Або як ще один екс-Швайка "наколядував" Харлей?", - обурився Олексій Зубрицький, додавши, що голова комісії Андрій Девко направляє міністерству запити буквально по кожному напрямку діяльності обсягом 8 сторінок.

При цьому радник міністра нагадав, що з 2014 року Україна - парламентсько-президентська республіка, а функції контролю за роботою міністерств покладені на Кабмін, який обирається Верховною Радою. "А чиновник, згідно з Конституцією, може робити не те, що йому хочеться і не заборонено законом, а те, що йому цим законом належить робити. Хоча якщо подивитися, що саме комісію цікавить, деякі моменти прояснюються... Держмайно, оренда, договори - все найцікавіше. За будь-якої влади", - уклав Олексій Зубрицький.

Як стало відомо редакції, перевірка в Мінагрополітики стартувала минулого тижня і триватиме протягом місяця.