Урожай жита в 2015 році на 20% нижче потреби внутрішнього ринку – експерти

Валовий збір жита в Україні в 2015 році склав 399,1 тисячі тонн, що на 20% менше прогнозного обсягу споживання цієї культури в 500 тисяч тонн і навіть з урахуванням перехідних запасів в 98 тисяч тонн не зможе задовольнити потреби внутрішнього ринку.

Про це повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

"Показники валового збору даної культури в цьому році склали 399,1 тисячі тонн, що на 16,5% менше торішніх показників. Обсяги споживання жита на внутрішньому ринку протягом маркетингового року (МР, липень – червень) становлять близько 500 тисяч тонн, при цьому з урахуванням перехідних залишків на рівні 98 тисяч тонн обсяги загальної пропозиції на ринку складуть 497 тисяч тонн", – говориться в повідомленні.

При цьому прес-служба зазначила, що, за розрахунками експертів УКАБ, у 2015-2016 МР на ринку України може виникнути дефіцит жита. Ключовими факторами, що впливають на ситуацію на ринку, є споживчі настрої всередині країни та динаміка експорту. Причому обсяги поставок культури за кордон з року в рік сильно варіюються. Так, минулого маркетингового року експорт склав 21,9 тисячі тонн, а в 2013-2014 МР – 50,9 тисячі тонн. Загалом, як зазначається в повідомленні, в Україні спостерігається тенденція до зменшення обсягів виробництва жита через низьку рентабельність культури і несприятливу цінову кон'юнктуру ринку.

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Як повідомляв УНІАН, цього року Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує валовий збір зернових культур на рівні 58,5-60 мільйонів тонн. Українські сільськогосподарські підприємства вже зібрали, зокрема, 26,8 мільйона тонн пшениці і 8,5 мільйона тонн ячменю. Валовий збір кукурудзи очікується на рівні 24,5 мільйона тонн, гречки – 135 тисяч тонн. При цьому прогнозний обсяг збору жита був на рівні 355 тисяч тонн. Експорт зерна в поточному маркетинговому році, за прогнозами Мінагропроду, складе 36,8 мільйона тонн.