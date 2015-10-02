"Перемоги" імпортозаміщення в Росії: близько 80% сирів фальсифіковані

Кожен четвертий молочний продукт, вироблений в Росії, містить рослинний жир, пише "Комерсант" з посиланням на висновки Россільгоспнагляду.

Через вміст рослинних жирів 78,3% сиру в Росії є фальсифікатом, заявили у Россільгоспнагляді після проведеного аналізу продукції в магазинах.

Представник відомства Олексій Алексєєнко розповів, що моніторингу піддалася не тільки молочна продукція — фальсифікат був виявлений також "в десятках відсотків м'ясної та рибної продукції, меді та ін.". Порівняно з минулим роком, продовжує представник Россільгоспнагляду, обсяг фальсифікату виріс на десятки відсотків, у зв'язку з чим відомство вважає за необхідне законодавчо посилити контроль над оборотом продуктів харчування, заборонити продаж фальсифікату, а продукцію з виявленими порушеннями вилучати і знищувати. Дані перевірки і свої пропозиції Россільгоспнагляд направить в Мінсільгосп, уряд і Держдуму.

Читайте такожРосіяни зайнялися "домашнім" імпортозаміщенням: готують на кухні пармезан і хамонЗ тим, що фальсифікат у молочній продукції досягає таких фатальних обсягів, не згодні в Національному союзі виробників молока ("Союзмолоко"). "Союз регулярно проводить перевірки та оцінює обсяг фальсифікату на ринку молока в 10%, на ринку сиру — не більше 20-25%", — сказав представник "Союзмолока".

Він відзначає, що основна частина порушень пов'язана з некоректним маркуванням продукції при використанні жирів немолочного походження. Цю проблему, вважають у союзі, можна вирішити, збільшивши штрафні санкції за введення споживачів в оману. Відповідні поправки "Союзмолоко" підготувало разом з депутатами та внесло на розгляд у нижню палату парламенту.

В іншому контрольно-наглядовому відомстві, Росспоживнагляді, згодні більше з оцінками "Союзмолока". Як заходи боротьби з фальсифікатом Росспоживнагляд запропонував в рамках Митного союзу виробити додаткову вимогу до застосування в харчовій промисловості пальмової олії, що дозволить відокремити технічне масло від харчового. Проект відповідного документа зараз проходить узгодження у федеральних органах виконавчої влади, сказали у відомстві.

Саме російських виробників сиру експерти називали головними бенефіціарами введеного РФ в серпні минулого року продовольчого ембарго, оскільки частка імпорту на ринку сирної продукції становила близько 50%.