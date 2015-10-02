Екс-керівника Аграрного фонду підозрюють у привласненні півмільярда гривень

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

За результатами розслідування злочинів, вчинених представниками колишньої влади, зокрема службовцями Міністерства аграрної політики України, Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, колишньому керівнику Аграрного фонду України та трьом директорам комерційних структур.

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Вказані особи підозрюються у заволодінні за попередньою змовою зі службовими особами Міністерства аграрної політики України коштами Аграрного фонду України в сумі понад 521 млн грн, які були призначені для закупівлі цукру.

Генеральною прокуратурою України вживаються заходи спрямовані на обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді взяття під варту.