Уряд скоротив перелік продуктів цінового регулювання

Таке рішення закріплено у постанові Кабміну від 30 вересня №771.

Список об'єктів цінового регулювання в 2015-2016 рр. включає м'яку пшеницю, жито, пшеничне і житнє борошно, гречку та цукор-пісок. До списку на 2014-2015 рр., крім перерахованих продуктів, входили виключені цього року ячмінь, кукурудза, сухе молоко і вершкове масло.

У цьому сезоні ціни на пшеницю, жито і обидва види борошна регулюватимуться з початку листопада до кінця червня, ціни на цукор - з 1 листопада до 31 серпня, тоді як минулого сезону ціни на ці продукти контролювалися цілий рік – з 1 вересня 2014 року до 31 серпня 2015 року.

Довідка УНІАН. Спеціалізована державна бюджетна установа «Аграрний фонд» (СДБУ «Аграрний фонд»), уповноважена Урядом здійснювати цінове регулювання на ринках продуктів харчування. Спецзаклад формує державний інтервенційний фонд (запас окремих видів сільгосппродукції). У разі підвищення або падіння цін на продукти харчування фонд повинен відповідно продавати або купувати певну кількість продукції, щоб не допустити серйозних коливань цін на ринку.

У 2013 році на основі СДБУ «Аграрний фонд» було створено однойменне підприємство, яке займається форвардними закупівлями сільгосппродукції.

Читайте такожЕкс-керівника Аграрного фонду підозрюють у привласненні півмільярда гривень

У липні цього року Державна фінансова інспекція України запропонувала ліквідувати спецзаклад «Аграрний фонд» за результатами ревізії, яка показала, що організація не виконує покладених на неї функцій.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка, з початку свого існування СДБУ «Аграрний фонд» не провела жодної товарної чи фінансової інтервенції. Кілька відповідних операцій було здійснено лише впродовж останніх двох років, але, як зазначив міністр, більшість з них – з порушенням законодавства.