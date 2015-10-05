Вартість акцизної марки зросте до 3,5 разів - джерела

Підвищення ціни відбудеться в рамках створення онлайн-системи моніторингу і контролю за обігом підакцизної продукції TRACK & TRACE, зокрема за тютюновими та алкогольними виробами, повідомляє «Дзеркало тижня».

TRACK&TRACE-технологія буде будуватися на основі розробок швейцарської компанії SICPA, яка є однією з найбільших європейських виробників захищених фарб. Система SICPATRACE дозволяє встановлювати ідентичність кожної марки акцизного податку, зокрема, використовуючи невидимі фарби власної розробки SICPA і прилади для контролю ідентичності акцизних марок. Також система SICPATRACE передбачає переобладнання автоматизованих ліній виробників підакцизної продукції.

Швейцарці провели вже кілька презентацій для співробітників Мінфіну та Державної фіскальної служби, під час яких уточнювалися параметри техніко-економічного обґрунтування проекту. Зокрема, вартість системи моніторингу для України буде залежати від кількості та географічного розташування автоматизованих ліній виробників підакцизної продукції, видів підакцизної продукції, які підлягають контролю, та терміну дії контракту (5 або 10 років).

Наприклад, для Бразилії за щорічного обсягу в 40 млрд акцизних марок, вартість системи SICPATRACE становить 13 дол. за 1000 марок (0,3 грн за одиницю). В Україні щорічний обсяг марок акцизного податку становить понад 6 млрд штук, тому вартість системи SICPATRACE буде дорожчою. Крім того, слід враховувати, що на вартість марок акцизного податку будуть впливати системні зміни курсів валюти. За поточним валютним курсом вартість однієї акцизної марки становитиме 30-35 копійок, і буде однаковою як для алкогольних виробів, так і для тютюнових. "Однак, незважаючи на те, що плата за марки акцизного податку сплачується виробниками та імпортерами підакцизних товарів, вартість акцизної марки не вплине на бюджетні показники", - повідомляє джерело.

На думку фахівців Мінфіну, впровадження системи такого типу може бути ефективним рішенням для боротьби з нелегальними підакцизними продуктами, оскільки в разі забезпечення необхідного контролю, марка акцизного податку з високим рівнем захисту дозволить насправді захистити ринок від фальсифікату та суттєво збільшити надходження в державний бюджет.

У даний час акцизна марка на алкогольні вироби коштує 19 коп., на тютюн - 9 коп.