Українські аграрії вже намолотили майже 44 мільйони тонн зернових

Українські аграрії на 5 жовтня зібрали врожай на площі 11,7 млн га, намолотивши 43,5 млн тонн зернових при середній урожайності 37,1 ц/га проти 38,1 ц/га на цю ж дату минулого року, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з повідомленням, кукурудзи зібрано 5,9 млн тонн із площі 1,2 млн га, гречки – 132 тис. тонн із 113 тис. га, проса – 202 тис. тонн із 102 тис. га, соняшнику – 8,3 млн тонн із 4 млн га.

Крім того, аграрії намолотили 2,2 млн тонн сої з площі 1,3 млн га, а також зібрали 2,6 млн тонн цукрових буряків із 66 тис. га.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня українські аграрії завершили збирання ранніх зернових, намолотивши 36,7 млн тонн зерна з площі 10,1 млн га. Зокрема, пшениці зібрано 26,8 млн тонн, ячменю - 8,5 млн тонн, гороху – 392 тис. тонн, ріпаку – 1,7 млн тонн.

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Валовий збір кукурудзи очікується на рівні 24,5 млн тонн, гречки – 135 тис. тонн, соняшнику – 10,3 млн тонн, цукрових буряків – 9,3 млн тонн. Експорт зерна цього маркетингового року (липень 2015 року - червень 2016 року), за прогнозами Мінагропроду, становитиме 36,8 млн тонн.