В "Украгролізингу" виявили порушень на 14 мільйонів гривень

Державна фінансова інспекція під час ревізії державної компанії з надання сільськогосподарської техніки в оренду з правом викупу «Украгролізинг» виявила фінансові порушення, що призвели до збитків на загальну суму 14 млн грн.

Згідно з повідомленням, ревізія охопила період з початку 2008 року по кінець 2014 року.

Як з'ясували фінансові інспектори, компанія недоотримала близько 5 млн грн через те, що у договорах оренди не було прописано положення про обов'язкову сплату попереднього платежу в розмірі 10% від вартості предмета лізингу. Крім того, лізингоодержувачі не платили одноразову комісію за поставку техніки у розмірі 7% від невідшкодованої вартості предмета оренди. Такі порушення призвели до втрати 7,8 млн грн.

Крім того, компанія втратила 0,8 млн грн, оскільки не висувала претензій до порушників за неукладення договору страхування техніки.

Матеріали ревізії передано в правоохоронні органи і долучені до кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, згідно з порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на збільшення статутного капіталу «Украгролізингу», компанія повинна направити виділені цього року 54 млн грн в першу чергу на придбання техніки для устаткування тваринницьких та птахівницьких ферм, елеваторів, сільгоспкооперативів та підприємств малого та середнього аграрного бізнесу.

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Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» створена Кабінетом міністрів України у квітні 2001 року. Компанія надає послуги з придбання та подальшої передачі сільськогосподарської техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу. До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.