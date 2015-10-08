Номінаційний комітет не зміг вибрати нового главу "Укрспирту"

Номінаційний комітет не зміг обрати нового голову державного концерну "Укрспирт" у зв'язку з тим, що жоден з учасників конкурсу не відповідає заявленим критеріям відбору.

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на своїй сторінці в Twitter.

"Номінаційний комітет не зміг вибрати CEO (директора – УНІАН) "Укрспирту". У фіналі один кандидат знявся сам, серед інших чотирьох гідних не знайшлося. Прикро, але не дивно", – написав він.

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Як повідомляв УНІАН, у березні 2015 року конкурсна комісія відібрала двох претендентів на посаду керівника "Укрспирту". Ними стали Ніна Гаркава та Анатолій Далибожик. Проте профспілкова організація "Укрспирту" вимагала скасування результатів конкурсу, стверджуючи, що ці кандидати були раніше судимі. Після цього прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив скасувати підсумки конкурсу та провести його повторно. У той же час у Мінагропроді стверджували, що конкурс на посаду глави "Укрспирту" відповідав усім вимогам чинного законодавства. У міністерстві також повідомляли, що призначена Кабінетом міністрів перевірка щодо судимості переможців конкурсу показала безпідставність даних звинувачень.

На початку вересня конкурсна комісія при Міністерстві аграрної політики та продовольства шляхом відкритого голосування визначила п'ять фіналістів конкурсу з відбору кандидатів на посаду керівника "Укрспирту". У наступний етап конкурсного відбору пройшли Роман Іванюк, Григорій Трипульський, Ростислав Чайківський, Ніна Гаркава та Анатолій Далибожик.

7 жовтня виконуючий обов'язки директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" Роман Іванюк відкликав свою кандидатуру на посаду глави держкомпанії.

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Довідка УНІАН. У липні 2010 року Кабінет міністрів ухвалив створити державне підприємство "Укрспирт" на базі однойменного концерну. До складу держпідприємства повинні були увійти 76 спиртзаводів, проте поки на його баланс передано 41 завод. "Укрспирт" є монополістом на ринку етилового спирту. Уряд послідовно виступає за приватизацію "Укрспирту".