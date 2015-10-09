Планктон і бджоли приносять світовій економіці понад $365 млрд на рік - дослідження ООН

Бджоли щорічно приносять світовій економіці понад $150 млрд, так як «безкоштовно» запилюють рослини - такі висновки спільного дослідницького проекту «Бі-бі-сі» та ООН, передає Газета.RU з посиланням на Vice.

Проект заснований на тому, щоб показати людству роль, яку відіграють тварини і рослини Землі в збереженні не тільки екології, але і грошового капіталу.

Читайте такожВ Україні проведуть інвентаризацію надрВидання повідомляє про те, що популяції бджіл зменшуються до такої міри, що в західних районах Китаю вже стало звичним явищем, що сільськогосподарські працівники вручну запилюють квітки фруктових рослин. Бджоли ж роблять це безкоштовно, що дозволяє заощадити понад $150 млрд у рік.

Стерв'ятники, які займаються поїданням падали, не тільки виконують роботу, яку ніхто не хоче робити, але і зберігають мільйони в грошовому еквіваленті. Завдяки цьому також знижується ризик поширення небезпечних захворювань, що зменшує витрати ще і на міжнародну охорону здоров'я.

Навіть простий планктон, який багато хто розглядають тільки як їжу для китів, приносить світовій економіці $215 млрд щорічно, так як підтримує популяцію риб, насищає атмосферу киснем і поглинає вуглекислий газ.

Ці дані свідчать, повідомляє видання, що збереження природи, «природного капіталу», може бути більше ніж необхідне для майбутнього людства. В тому числі і з фінансової точки зору.