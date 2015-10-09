Ініціатива МінАПК щодо прискореної приватизації ДП слушна і доцільна - політолог

На часі приватизація у стислі терміни та за спрощеним механізмом. Про це повідомив український політолог Вадим Карасьов в ефірі телеканалу новин «24».

«У свою чергу Верховна Рада України має прийняти закон про прискорену приватизацію, де б чітко були виділені стратегічні підприємства, ті, які залишаються у власності держави. Далі необхідно встановити процедуру аукціонів. Ось тоді інвестори дійсно побачать, що Україні можна довіряти, а також що можна чесно виграти конкурс на посаду директора стратегічного ДП», - наголосив експерт.

Вадим Карасьов зауважив, що процедуру приватизації основного масиву невеликих неприбуткових підприємств необхідно радикально спростити – саме з цією ініціативою сьогодні виступає МінАПК. «Потрібно розібратися, що можна залишити в державній власності, організувати прозорий менеджмент, забезпечити дохідність та ефективність цих підприємств. Сьогодні ж виходить, що за існуючим законодавством грабувати і експлуатувати держвласність можна, а продати – ні, коли підприємство перебуває не на балансі держмайна і працює за незрозумілими схемами. Замість того щоб віддавати державі, ці підприємства тягнуть від неї ще більше допомоги», - наголосив політолог.

За його словами, урядова програма приватизації цього року виконана не буде. «Більше того, без зміни законодавства, вона не буде виконана і в наступному році. Депутатський корпус повинен розблокувати приватизацію і розпаювання на селі», - зауважив Вадим Карасьов.

Нагадаємо, раніше Міністр АПК Олексій Павленко повідомляв, що Мінагрополітики готове вже зараз передати на приватизацію всі 460 держпідприємств зі своєї сфери управління. Причому зробити це разом з 15% штату міністерства (який опікується аграрними ДП) і бюджетом на його утримання. Зі свого боку Фонд держмайна повинен гарантувати продаж цих компаній протягом 18 місяців, як це і передбачено законодавством."Наша принципова і незмінна позиція - міністерство не повинно бути аграрним квазі-холдингом, який управляє сотнями державних підприємств. Державне управління - неприродно і в корені суперечить європейській практиці. Держава довело, що нездатне бути ефективним власником і менеджером, особливо в аграрному секторі", - наголошував міністр