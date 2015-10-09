У Мінагропроді розповіли, скільки пшениці Україна продасть за кордон

Українські аграрії поставлять на зовнішні ринки в 2015-2016 маркетинговому році (МР, липень 2015 - червень 2016) приблизно рівну кількість продовольчої і фуражної пшениці обсягом близько 8 млн тонн, повідомив заступник міністра аграрної політики і продовольства Володимир Лапа під час брифінгу.

«Ми бачимо, що приблизно половину загального можливого експорту пшениці (це з 16 млн тонн десь 7,5-8 млн тонн) ми будемо мати можливість експортувати продовольчої пшениці», - сказав він.

При цьому чиновник зазначив, що обсяг експорту пшениці в 16 млн тонн прописано в меморандумі між зернотрейдерами і Міністерством аграрної політики та продовольства. Цей документ дозволяє уряду і всім учасникам ринку визначити на початку маркетингового року обсяги поставок на внутрішній і зовнішні ринки для забезпечення продовольчої безпеки країни.

Лапа повідомив, що з зібраних цього року 26 млн тонн пшениці на продовольче зерно припадає 55%. Заступник міністра зазначив, що частка фуражної пшениці в цьому році трохи вища, ніж в минулому, у зв'язку з рясними опадами, які випадали під час збору врожаю в деяких областях.

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Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, експорт зерна в поточному маркетинговому році становитиме 36,8 млн тонн. При цьому валовий збір зернових культур в країні до 2015 року, як очікує відомство, досягне 59,5 млн тонн.