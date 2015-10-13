Кабмін скасував обов'язковий ветеринарний сертифікат

Кабінет міністрів України скасував використання обов'язкового ветеринарного сертифіката при перевезенні агропродукції, особливо зерна, повідомив у ході брифінгу в уряді міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко.

Він наголосив, що економічний ефект від скасування такого документа становитиме, щонайменше, близько 1 млрд грн.

«Ми продовжуємо процес дерегуляції, і ми прийняли рішення про скасування форми № 2. Раніше був обов'язковий ветеринарний сертифікат, який був необхідний при транспортуванні експорту. Ефект від нашого рішення – близько двох днів з логістики, а у грошовому вимірі – до 1 млрд грн», - сказав Павленко.

Також міністр нагадав, що раніше Мінагропрод скасував карантинні сертифікати.

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року Кабмін ухвалив рішення про добровільну видачу карантинного сертифіката на рослинну продукцію при внутрішніх перевезеннях. Це рішення дозволило скоротити терміни видачі фітосанітарного сертифіката до 24 годин з 5 днів.