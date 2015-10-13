ЗМІ: Мінагрополітики перекрило одну з найпопулярніших схем виводу земель з-під державного контролю

Про це повідомляє Обозреватель.

Зокрема, міністерство ввело пряму заборону на укладання договорів про спільну діяльність та спільний обробіток між державними компаніями та комерційними структурами. Саме такі договори раніше часто використовувалися для майбутнього банкрутства компаній, утворення фіктивної кредиторської заборгованості, передачі земель в скриту оренду, тощо. Така схема використовувалася, наприклад, колишніми керівниками Лозовського та Олександрійського кінних заводів. Їхня сукупна кредиторська заборгованість в результаті досягла понад 23 млн грн. За аналогічним механізмом в 2014 році ДП «Благодатне» позбулося 4 тис. га землі, здобувши 4 млн грн збитку.

В рамках роботи служби фінансового моніторингу міністерства раніше підписані договори про спільний обробіток землі переглядаються. Одним з головних завдань, яке отримують переможці відкритих конкурсів на посади, розірвати всі аналогічні документи, що мають ознаки фіктивності або корупції.

«Вказані договори — законне прикриття для шахраїв, які безкоштовно використовують державні підприємства для розвитку власного бізнесу. Більше того, часто рішенням суддів ще й стають «законними» власниками майна. Наразі підрахувати, скільки через таку схему втрачено активів просто неможливо. Відтепер цей шлях перекритий», — прокоментував Міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко.

Він додав, що поставити крапку на тотальному розкраданні державних підприємств дозволить прозора та конкурентна приватизація. Для цього міністерство готове вже зараз передати до управління Фонду держмайна всі підпорядковані підприємства. «Неодноразово говорив, що міністерство не має бути аграрним квазі-холдингом, що керую сотнями компаній. Результат такого «господарювання» — перетворення держпідприємств у тіньовий приватний бізнес, джерело збитків та корупції. Держава довела повну неспроможність бути ефективним власником та менеджером, а особливо в аграрному секторі. Аграрний ринок сьогодні — один з найперспективніших, відтак немає жодної потреби в існуванні сільськогосподарських підприємств, управляти якими має держава», — раніше наголошував Олексій Павленко.