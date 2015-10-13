На Сумщині – нові спалахи африканської чуми свиней

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, діагноз АЧС був встановлений за результатами лабораторного обстеження тканин двох загиблих свиней. Фахівці відомства на місцях вже визначили кордони карантинних зон.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держветфітослужби, з початку року було зафіксовано 22 спалахи АЧС, з яких 16 - у домашніх свиней, 5 - у диких і один інфікований об'єкт. Останній випадок був зареєстрований 5 вересня в підсобному господарстві Чернігівської області.

Неблагополучними щодо АЧС визнано 5 областей України: Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську та Рівненську.

Через почастішання випадків АЧС, а також спалахи вірусу на одному з найбільших свинокомплексів країни, на початку серпня Кабмін виділив майже 45 млн грн на заходи по боротьбі із захворюванням. Серед іншого, ці кошти підуть на депопуляцію диких кабанів, чякі асто є основними переносниками АЧС. За словами начальника відділу мисливського господарства та полювання Державного агентства лісових ресурсів України Івана Шеремети, щоб уникнути розповсюдження вірусу єгеря мають намір провести депопуляцію диких кабанів у 12 прикордонних областях України.

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Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не має. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.