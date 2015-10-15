Білорусь підвищила мінімальні експортні ціни на вершкове масло

Міністерство сільського господарства і продовольства Білорусі з 14 жовтня підвищило рекомендовані мінімальні експортні ціни на масло 82,5% жирності, передає БЕЛТА.

Так, ціна за 1 кг масла 82,5% збільшилася на 2% до 210 російських рублів (1 долар - близько 60 руб.).

Попередній раз рекомендовані мінімальні експортні ціни на деякі види молочної продукції були скориговані 7 жовтня 2015 року.

Читайте такожЄвросоюз призупиняє санкції щодо Білорусі після проведення виборівЗа даними Європейської комісії, Білорусь посідає п'яту сходинку у топ-10 провідних світових експортерів молочної продукції. За останній рік країна збільшила постачання молокопродуктів тільки в Росію майже на 1 млн т. Як повідомлялося раніше, білоруські молоковиробники за 7 місяців поточного року збільшили виробництво сирого молока на 7,2%.