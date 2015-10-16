Українські аграрії вже намолотили майже 50 мільйонів тонн зерна

Згідно з повідомленням, кукурудзи на зерно зібрано 11,8 млн тонн з площі 2,3 млн га (56% проти прогнозу), гречки – 138 тис. тонн з 118 тис. га (89%), проса – 207 тис. тонн з 104 тис. га (96%), соняшнику – 10 млн тонн з 4,7 млн га (95%).

Крім того, аграрії намолотили 3 млн тонн сої з площі 1,7 млн га (81%), а також зібрали 4,8 млн тонн цукрових буряків з 122 тис. га (51%).

Картоплю зібрано на площі 1,25 млн га (97% проти прогнозу) в обсязі 20,9 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, 19 серпня українські аграрії завершили збирання ранніх зернових, намолотивши 36,7 млн тонн зерна з площі 10,1 млн га. зокрема, пшениці зібрано 26,8 млн тонн, ячменю - 8,5 млн тонн, гороху – 392 тис. тонн, ріпаку – 1,7 млн тонн.

Валовий збір кукурудзи очікується на рівні 24,5 млн тонн, гречки – 135 тис. тонн, соняшнику – 10,3 млн тонн, цукрових буряків – 9,3 млн тонн. Експорт зерна в поточному маркетинговому році (липень 2015 року - червень 2016 року), за прогнозами Мінагропроду, становитиме 36,8 млн тонн.