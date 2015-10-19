Кримчанам заборонять збирати більше п'яти кілограм грибів і ягід

В окупованому Росією Криму розроблено законопроект, що обмежує безкоштовний збір у лісах і на полях трав, грибів та ягід, передають "Новини Криму".

Нелегітимний "Комітет Державної ради" півострова з аграрної політики, екології та природних ресурсів виніс на розгляд законопроект «Про внесення змін в Закон Республіки Крим «Про рослинний світ», який обмежує безкоштовне користування рослинним світом для особистих потреб.

Читайте такожЧленство України в раді безпеки ООН допоможе повернути Крим і Донбас - ГройсманДокумент обмежить безкоштовне користування рослинним світом «п'ятьма кілограмами сирої маси на людину в день». Мова, зокрема, йде про гриби, ягоди, трави тощо.