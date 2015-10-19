Росія пішла на поступки: дозволила ввезення сирів і м'ясної продукції з Швейцарії

Вісім підприємств Швейцарії отримали дозвіл на постачання сирів і готової м'ясної продукції в Росію, передає ПРАЙМ з посиланням на рішення Россільгоспнагляду за результатом проведеної інспекції.

Читайте такожУкраїна готова до російського продуктовому ембарго, як і відповісти на нього - Яценюк"За результатами спільної інспекції, проведеної в період з 8 по 19 лютого 2015 року Россільгоспнаглядом і Федеральним відомством з ветеринарії та продовольчої безпеки Швейцарії, 8 з 13 проінспектованих швейцарських підприємств отримали право поставок в Російську Федерацію продукції тваринного походження (сири і готова м'ясна продукція)", — повідомляє Россільгоспнагляд.

В листопаді переговори фахівців двох країн будуть продовжені. Тоді вирішиться питання про можливість поставок з решти п'яти підприємств.

На початку 2014 року у відповідь на санкції Заходу Росія ввела обмежувальні заходи: заборонила постачання практично всієї харчової продукції з західних країн, а також створила відповідний список нев'їзних до Росії громадян США та ЄС. Для рядових споживачів головний наслідок антисанкцій – додатковий імпульс для розкручування продовольчої інфляції, за підсумками 2014 року вона досягла рекордних для останніх років 15%. Такого темпу зростання цін на продукти в РФ не бачили з 2008 року.