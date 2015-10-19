Цукор у світі подорожчав рекордними темпами з 2013 року

Ф'ючерси на цукор-сирець протягом трьох останніх місяців зросли на 16%, побивши рекорд 2013 року, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

"Зростання цін відбулося на тлі очікування дефіциту товару, зазначає агентство. Міжнародна організація з цукру (МОЦ) прогнозує, що після п'яти років профіциту в сезоні, що почався в жовтні 2015 року, попит на цукор випереджатиме виробництво. Згідно з прогнозом організації, дефіцит наступного року становитиме 6,2 мільйона тонн", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що з початку жовтня ціни на цукор зросли на 11%, показавши максимальне зростання вартості серед 22 сировинних товарів, за винятком срібла. На 33% збільшилася кількість довгих позицій на цукор-сирець минулого тижня — до 117,1 тисячі, побивши рекорд липня 2014 року.

Згідно заяви аналітика Loomis Sayles Alpha Strategies Харіш Сундареш, прогнозований дефіцит пов'язаний з несприятливими погодними умовами в Бразилії та Індії.

"Як зазначає агентство з посиланням на галузеві дані, в Бразилії рясні дощі завадили початку збору врожаю цукрового очерету цього сезону, а наступна посуха загрожує урожаю наступного року, що може погіршити глобальний дефіцит. Разом з тим в очереті, який було зібрано 2015 року, знизився вміст цукрози, і більша його частина була перероблена в етанол, а не цукор. Цього сезону в цукор було перероблено лише 42% врожаю у порівнянні з 44% минулого року", - зазначають у статті.

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У свою чергу, асоціація цукрових заводів Індії 28 вересня заявила, що виробництво в країні впаде на 4,6% — до 27 мільйонів тонн протягом 12 місяців. Виробництво цукру в Китаї може впасти до найнижчих показників за десятиліття, у той час як через посуху також скоротилися поставки з Центральної Америки і Південної Африки.