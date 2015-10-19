Посівна кампанія затягнеться ще на тиждень – Мінагропрод

Про це повідомив на колегії директор департаменту землеробства і технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики і продовольства Володимир Топчій.

«Ми бачимо, що протягом 7-10 днів посів ще триватиме, оскільки посів у сухий ґрунт не несе загроз для насіння у разі правильної підготовки і проведення процесу», - сказав він, зазначивши, що відповідно до рекомендацій учених, осіння посівна має завершитися 20 жовтня.

Топчій повідомив, що на сьогодні аграрії засіяли 76% площ, відведених під озимі, або 5,6 млн га. Зокрема, пшениця посіяна на площі 5 млн га (81%), жито - 140 тис. га (87%), ячмінь - 0,5 млн га (45%), ріпак - 613 тис. га (74%).

При цьому Чернігівська, Донецька та Хмельницька області повністю засіяли озимими всі прогнозовані площі. Найбільше відставання від графіка спостерігається у Херсонській та Миколаївській областях, де аграрії засіяли менше 41% і 48% площ до прогнозу.

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Як повідомляв УНІАН, висока температура повітря і відсутність вологи у ґрунті у серпні-вересні істотно сповільнили хід осінньої посівної в Україні. Аграрії мають намір відвести під озимі культури врожаю 2016 року 7,4 млн га, тоді як посіви озимих на зерно і зелений корм під урожай 2015 року становили 8,97 млн га.