Мінагропрод хоче створити в Україні нову товарну біржу

Міністерство аграрної політики та продовольства має намір створити нову товарну біржу в Україні, яка функціонуватиме за прикладом західних аналогів, повідомив журналістам міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко.

«Минулого тижня у нас були представники Чиказької товарної біржі, яка є найбільшою в світі за торгами. Ми хочемо запустити проект, щоб у нас в Україні була ефективно діюча товарна біржа», - сказав він, зазначивши, що за результатами зустрічі сторони ухвалили рішення про створення робочої групи для запуску біржі.

При цьому міністр зазначив, що Україна, як великий гравець на світовому ринку продовольства, повинна мати власний центр біржової торгівлі.

«Україна - номер три в світі з експорту зерна, ми повинні мати тут котирування, які повинні бути і на Euronext, і на Чиказькій, і на інших біржах», - підкреслив Павленко.

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Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод сподівається, що аграрні розписки, які цього року почали використовуватися в Україні як альтернативний механізм кредитування, з часом стануть біржовим інструментом. Для здійснення цих планів відомство веде переговори з представниками Чиказької товарної біржі та європейської біржі Euronext.

На початку цього року міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявляв про плани реформувати українські товарні біржі за міжнародними стандартами.