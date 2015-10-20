Світовий банк: аграрні розписки сприятимуть економічному зростанню сільського господарства України

Експерти Світового банку та Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) високо оцінили результати роботи Мінагрополітики зі впровадження аграрних розписок як альтернативного джерела фінансування галузі. Про це йдеться в офіційному прес-релізі Групи Світового банку.

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«Стратегія співробітництва Швейцарії та України передбачає довгострокову взаємодію в декількох сферах економіки. Агробізнес має величезне значення для економіки України, отже потребує інноваційних інструментів залучення фінансування як, наприклад, аграрні розписки. Переконаний, вони безперечно дадуть старт економічного розвитку», — сказав голова Швейцарського бюро співробітництва Хольгер Тауш.

Зі свого боку голова регіонального представництва IFC в Україні та Білорусі Руфат Алімарданов підкреслив, що за умови збільшення фінансового забезпечення галузі сільське господарство України здатне суттєво збільшити як виробництво, та і світовий експорт аграрної продукції.

«Україна вже на вершині лідерів світового експорту та має величезний потенціал для подальшого розвитку. Проте зростання гальмує недостатнє фінансування. Це особливо важливо для дрібних фермерських господарств, що обробляють близько 60% сільгоспземель країни. Спільна ініціатива з впровадження аграрних розписок допоможе виробникам отримати мільйони доларів додаткових коштів», — наголосив експерт.

Нагадаємо, пілотний проект з впровадження аграрних розписок стартував на Полтавщині у 2014 році за підтримки Світового Банку та SECO. За ним оформлено 10 аграрних розписок на загальну суму близько 40 млн грн. До проекту долучились більше 470 агровиробників, а також 50 нотаріусів, що пройшли відповідну підготовку. У вересні 2015 року проект з аграрних розписок стартував ще в трьох областях України: Вінницькій, Харківській та Черкаській.