Прокуратура подарувала друзям Януковича цукру на 200 мільйонів – ЗМІ

Про це пише у своїй колонці на «Економічній правді» Дмитро Дєнков.

У 2011 році колишнє керівництво державної спеціалізованої бюджетної установи (ДСБУ) «Аграрний фонд» уклало з ТОВ «Ольга» біржовий контракт про купівлю-продаж цукру-піску.

Сума оплати за контрактом становила понад 17 млн ​​грн. Але «Ольга» виплатила тільки завдаток – близько 1 млн грн. У тому ж році фірма під заставу цукру оформила кредит на $15 млн у «Актив банку», який тоді належав братам Клюєвим. Через рік підприємство збанкрутувало, а банк почав вимагати свою заставу.

Суди прийняли рішення віддати державний цукор на користь банку і приватних фірм, які, за даними Дєнкова, спробували вивезти цукор зі складів у Черкасах. Втім, їм не вдалося це зробити. У липні 2015 року було порушено кримінальну справу.

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За словами в.о. гендиректора Аграрного фонду Олега Липового, ДСБУ за останні півтора місяці неодноразово звертався до прокуратури, МВС і СБУ з проханням взяти під контроль хід досудового розслідування і прискорити процес повернення держмайна.

Втім, за інформацією Дєнкова, 13 жовтня 2015 прокуратура своєю постановою закрила справу. Тепер приватники можуть безперешкодно забирати цукор. За словами Липового, представників Аграрного фонду не пускають до складу, де зберігається 30 тис тонн цукру. А така кількість цукру зараз коштує не менше 200 млн грн.

За даними Дєнкова, ТОВ «Ольга» пов’язують з Ігорем Ігнатовим, близьким до екс-нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка, який перебуває в розшуку.

Журналіст звернув увагу, що схожі проблеми з державним цукром були і в Луцьку. У 2012 році «Аграрний фонд» уклав договір на зберігання 30 тис т цукру з ТОВ «Еверіз веб Солюшенс». Спочатку проблем зі зберіганням не було, але в 2015 р. представників держустанови перестали пускати на територію складу. Втім, цукор вдалося зберегти, і був укладений новий договір на зберігання.

За даними Дєнкова, «Еверіз веб Солюшенс» пов’язана з Ігорем Якубовичем, який зараз у розшуку. Він був главою Аграрного фонду у 2012-2013 роках. Ігнатов і Якубович входили в найближче оточення екс-глави Мінагропроду Миколи Присяжнюка і Юрія Іванющенка, яких вважали людьми екс-президента Віктора Януковича.

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Як пишуть «Наші гроші», згідно з даними реєстру судових рішень, у червні 2015 року невстановлена особа заволоділа 45 тис. т цукру, який належить ДСБУ «Аграрний фонд», а зберігала його приватна фірма. Цукор знаходився у селі Червона Слобода Черкаської області. За цим фактом була порушена кримінальна справа.

У липні слідчі звернулися до суду з клопотанням отримати тимчасовий доступ до виконавчого провадження, яке знаходилось в управління юстиції Київської області, щодо опису 45 тис т цукру. Слідчі вважали, що на основі цього документа невстановлені особи намагалися вивезти цукор. Крім того, в виконавчому провадженні, на думку слідчих, могли знаходитися підроблені документи, зокрема судові рішення. Суд клопотання задовольнив. Більше інформації по цій справі в реєстрі нема. Відомо, що про цю кримінальну історію повідомляв радник міністра МВС Михайло Апостол.

Наразі ТОВ «Ольга» належить ПП «Авісіна», засновником якого є ТОВ «Федерація професійних спілок України». Власники останнього – Євгеній Колуга та Ігор Ігнатов, який також є керівником підприємства.

«Еверіз веб солюшенс» оформлено на Віталія Парфьорова, який також значиться керівником підприємства.