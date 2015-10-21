Держлісагентство переформатує комісію і проведе 50 кадрових конкурсів

Прозора кадрова політика визначена пріоритетом Концепції розвитку лісового і мисливського господарства та є невід'ємною умовою успішного реформування галузі.

Про це заявив Голова Державного агентства лісового господарства Олександр Ковальчук.

Він нагадав, що відомство провело 2 конкурси на посади директорів 47 відомчих держпідприємств. Заявки подали 82 претенденти, з них до участі у відборі комісія допустила 78.

«Це був перший досвід, за підсумком якого ми отримали як позитивні, так і негативні відгуки. Ряд критичних зауважень висловило і Міністерство аграрної політики. Лісагентство і я особисто завжди відкриті для конструктивних зауважень, готові змінювати підходи і виправляти недоліки. Тому ухвалено рішення тотально переформатувати склад конкурсної комісії», — сказав глава агентства.

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Зокрема, планується істотно скоротити чисельність комісії, до якої зараз входять більше 10 фахівців. При цьому після оптимізації як мінімум 50% місць запропонують HR-менеджерам та аудиторам відомих компаній. «Зараз ми опрацьовуємо оптимальний склад, в якому були б представлені і незалежні експерти, і громадські, і чиновники. При цьому останні, ймовірно, повинні бути в меншості. Тоді об'єктивність і неупередженість відбору буде гарантована», — заявив Ковальчук.

До кінця року оновлена комісія зможе провести конкурси ще на 50 підприємствах. Таким чином, 50% керівників усіх ДП зі сфери управління агентства будуть відібрані за допомогою кадрових конкурсів. Одночасно з цим, за дорученням Міністра АПК Олексія Павленка, оголошено відкриті конкурси на посади начальників 5 облуправлінь — Волинського, Дніпропетровського, Закарпатського, Миколаївського та Чернівецького.