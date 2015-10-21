Туреччина почала прямі поставки продуктів до окупованого Криму

Про це повідомили в прес-службі Россільгоспнагляду.

"З 1 по 19 жовтня з Туреччини до Криму було поставлено 406,67 тонни продукції: 385,07 тонн свіжих фруктів і 21,6 тонни сухофруктів", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Россільгоспнагляд повернув Україні 850 тонн овочів і фруктів. Так, близько 16,5% всієї поставленої за тиждень продукції, повернуто з Криму назад до України.

Росія на рік заборонила імпорт низки продовольчих товарів з країн, які ввели санкції відносно Москви - США, країн ЄС, Канади, Австралії і Норвегії. У відповідний список потрапили яловичина, свинина, птиця, морепродукти, овочі, фрукти, сири та молочна продукція.