В Україні хочуть створити рибний патруль та змінити правила рибальства (інфографіка)

Нинішніх рибінспекторів має замінити рибний патруль – відбір кандидатів буде схожий на той, який проводять до нової поліції.

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на заяву голови Держрибагентства Яреми Коваліва.

Нову структуру і пропозиції з навчання фахівців рибоохорони вже опрацьовують. Зарплату працівникам рибного патруля обіцяють підвищити з нинішніх 1,5 тисячі гривень до 6 тисяч гривень.

"Схвалений відповідний проект постанови Кабінету міністрів, який передбачає повну ліквідацію діючих органів рибінспекції. Створюємо новий рибний патруль і плануємо провести навчання працівників, атестацію і запуск нового патруля. У Києві та Київській області передбачаємо, в першу чергу, представити набір нових працівників. Також забезпечити їх необхідними матеріально-технічними засобами, включаючи сучасні човни, засоби охорони й контролю за водними об'єктами. В рамках цієї реформи передбачається підвищити заробітну плату працівникам з 1,5 тисячі гривень до 6 тисяч гривень", – зазначив Ковальов.

Естонія пообіцяла розглянути питання про можливу передачу Україні програмного забезпечення, на платформі якого здійснюється електронна звітність про вилов водних біоресурсів промисловими судами.

"Крім того, Естонія готова забезпечити необхідне навчання нашим новим патрульним", – зазначив Ковальов.

Для реформування рибного господарства запланували спростити процедуру передачі ставків в оренду.

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"Зараз створюється міжвідомча робоча група. Плануємо на базі однієї з областей запустити пілотний проект. На ній зможемо протестувати спрощену систему передачі в оренду наших ставків. Сподіваємося, що до кінця цього року у нас буде єдиний електронний реєстр водойм у вигляді карти, відповідний проект схвалений на засіданні уряду. Кожен бажаючий зможе знайти детальну інформацію щодо необхідного йому водойми", – уточнив Ковалів.