Депутати запропонували скасувати спецрежим ПДВ для всіх агропідприємств, крім тваринницьких

Проект податкової реформи, розроблений профільним комітетом парламенту, має на увазі скасування спеціального режиму справляння податку на додану вартість для всіх підприємств, крім тих, які займаються тваринництвом.

Про це журналістам на прес-конференції повідомила голова профільного комітету Ніна Южаніна.

За її словами, проектом також передбачається введення прямих дотацій для сільгоспвиробників, які потерпають від скасування спецрежиму.

Як зазначила Южаніна, незважаючи на те, що раніше Міжнародний валютний фонд наполягав на повному скасуванні спецрежиму справляння ПДВ, фонд лояльно поставився до пропозиції комітету зберегти зазначену норму для тваринницьких підприємств.

"Я сказала Жерому Ваше (постійному представникові МВФ в Україні - УНІАН), що якщо ми говоримо про скасування спецрежиму з ПДВ для сільгоспвиробників, що є величезним ударом по даній галузі, то виключно має бути запропонований певний обсяг дотацій, який має бути узгоджений з галуззю. Якщо ці дотації не будуть зафіксовані у бюджеті і не будуть виконуватися, я не готова говорити про скасування спецрежиму ПДВ ... Сьогодні ми озвучили МВФ наші пропозиції, і я хочу сказати, що категоричного заперечення з їхнього боку не було, вони з розумінням поставилися", - сказала Южаніна.

Як повідомляв УНІАН, питання переведення аграріїв на звичайну систему оподаткування і скасування існуючих пільг зі сплати ПДВ є одним з найбільш спірних моментів у сфері управління агробізнесом. Вперше ідея скасувати податкові пільги аграріям була висловила владою у 2014 році і тоді ж в уряді пояснювали, що нововведення торкнеться лише 10% агропідприємств, що представляють сегмент великих компаній. Водночас у 2014 році питання скасування податкових пільг було знято з порядку денного.

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У березні поточного року Україна підписала програму реформ з основним кредитором країни - Міжнародним валютним фондом. Одним з пунктів програми є скасування ПДВ-пільг для аграріїв. Рішення про це влада України мала прийняти не пізніше вересня поточного року, оскільки воно є структурним маяком виконання програми реформ.