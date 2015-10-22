УКРОП пропонує визнати землю сільськогосподарського призначення надбанням України і продовжити мораторій на її продаж

Про це йдеться в заяві УКРОПу щодо першочергових національних політичних завдань на період до початку 2016 року, оприлюдненій на сайті партії.

«Продаж землі сьогодні гарантовано створить аграрні монополії, які будуть диктувати ціни на продукти харчування. Крім того, ці монополії в умовах відсутності конкуренції будуть зацікавлені лише в експорті сировинних продуктів, які знищують потенціал української землі», – сказано в заяві.

В УКРОПі вважають, що монополізація в агросекторі призведе до зростання безробіття та напливу колишніх селян у міста, які не будуть здатні забезпечити їх ані роботою, ані гідним рівнем життя, унаслідок чого можуть виникнути соціальні потрясіння, яких тільки й чекає Росія.

«Не слід забувати, що існує суттєва небезпека скупівлі української землі саме російським капіталом. Адже сучасна практика влади переконливо довела, що саме влада «кришує» в Україні різноманітні бізнеси країни-агресора, які почуваються впевнено та комфортно – сплачуючи податки Путіну, за які він фінансує вбивць наших воїнів», – наголошують в УКРОПі.

УКРОП також звертає увагу на тотальне невиконання владою власних зобов’язань з надання земельних ділянок ветеранам АТО. Наприклад, у Дніпропетровській області конфісковані в екс-регіонала та сепаратиста Олега Царьова землі виділяли ветеранам для створення експериментальної сільськогосподарської «комуни» для життя і роботи, але після приходу в ОДА команди чинного Президента цю практику було припинено, нагадали в партії

«Влада боїться спротиву ветеранів намаганням приватизувати переважну більшість землі в руках купки «любих друзів» Президента, тому буде й надалі ставити перешкоди на шляху до створення незалежних від них сільськогосподарських ветеранських підприємств», – йдеться в заяві.

Тому «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» пропонує визнати землю сільськогосподарського призначення національним надбанням України. Крім того, в партії вважають, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель має бути продовжено, а орендні відносини – переглянуто в інтересах громадян – власників земельних паїв з урахуванням реальних ринкових ставок.

Також у партії вважають, що орендні тарифи на землю повинні забезпечувати нормальну прибутковість для народу України – як власника цього стратегічного активу. Стосовно ж земель усіх призначень має застосовуватись принцип «використовуй або втратиш», а інвестиції в сільське господарство повинні залучатися з використанням механізмів довгострокової цільової оренди.

Крім того, держава повинна надавати підтримку створенню та розвитку кооперативів у різних галузях сільського господарства з метою підвищення ступеня переробки і виробництва конкурентоспроможних на світових ринках продуктів харчування.

«З допомогою широких кіл громадськості ми будемо добиватися реалізації цих положень. Питання землі в Україні однаковою мірою стосується як селян, так і мешканців міст – адже це питання добробуту всіх громадян, рівня та стандартів життя, розвитку національної економіки та майбутнього країни», – йдеться в заяві УКРОПу.