М'ясо і злаки порівняно з минулим роком подорожчали більш ніж в 1,5 рази - експерти

Ціна на м'ясо великої рогатої худоби і яйця за підсумками 2015 року порівняно з 2014 роком зросте більш ніж на 60%, а на зернові - в середньому в 1,5 рази, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

"В тваринництві найбільшими темпами порівняно з попереднім роком зростуть ціни на вовну (на 71,2%), м'ясо великої рогатої худоби (69,1%) та яйця (60,4%). Ціни на зернові зростуть проти 2014 року, в середньому, в 1,5 рази", - говориться в повідомленні.

Зокрема, найбільше подорожчають рис і гречка – в 2,5 рази та 2,1 рази відповідно. Ціни на жито зростуть на 60%. Ячмінь, горох та овес подорожчають приблизно на 50%, а просо і пшениця – на 40%. Зростання цін на кукурудзу, сою та соняшник складе близько 60%, а ріпак подорожчає на 70%.

За підсумками року м'ясо птиці і свинина подорожчають, порівняно з минулим роком, приблизно на 40%, а молоко – на 20%.

За оцінками вчених інституту, серед продукції рослинництва порівняно з 2014 роком в 1,8 рази подорожчають фрукти, а в 1,4 рази – виноград. Картопля та цукрові буряки будуть продавати дорожче майже на 40%. Ціна на овочі відкритого грунту зросте на третину, а на тепличну і парникову продукцію – на 20%. Ягоди подорожчають на 10%.

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Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні порівняно з тим же періодом 2014 року споживчі ціни в Україні зросли на 41,4%. Разом з тим, продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO) протягом останніх місяців фіксує зниження цін на продовольство в світі, в серпні відбулося найбільш різке падіння цін протягом останніх семи років.