У Полтавській області зафіксовано спалах африканської чуми свиней

У Гребінківському районі Полтавської області зафіксовано спалах африканської чуми свиней.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облуправління ДСНС в Полтавській області, спалах АЧС зареєстровано 22 жовтня.

Читайте такожВ Україні залишається загроза подальшого розповсюдження чуми свиней«У селі Короваї в одному з домогосподарств стався падіж поголів'я свиней (з 16 голів загинуло 9). Для проведення дослідження на інфекційні хвороби 21 жовтня було відібрано патологоанатомічні матеріали, які були направлені до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. 22 жовтня було виявлено позитивну реакцію на збудник африканської чуми свиней»,- повідомили в прес-службі.

Там також відзначили, що працівниками районної ветеринарної медицини інші тварини з підозрою на захворювання побиті безкровним способом.

Надзвичайна протиепізоотична комісія Гребінківського району оголосила 3-х кілометрову зону на території с. Короваї карантинною та 20-кілометрову - зоною нагляду.

Силами Короваївскої сільської ради проводиться облаштування карантинної зони двома ветеринарно-міліцейськими постами.