Українські аграрії вже намолотили понад 52 мільйони тонн зерна





Згідно з повідомленням, кукурудзи на зерно зібрано 14,4 млн тонн з площі 2,8 млн га (67% проти прогнозу), гречки – 139 тис. тонн зі 121 тис. га (92%), проса – 208 тис. тонн зі 104 тис. га (97%), соняшнику – 10,3 млн тонн з 4,8 млн га (97%).

Крім того, аграрії намолотили 3,2 млн тонн сої з площі 1,9 млн га (88%), а також зібрали 5,8 млн тонн цукрових буряків зі 147 тис. га (62%).

Найбільший вал зерна зібрано в Харківській (4,2 млн тонн), Полтавській (3,8 млн тонн) і Дніпропетровській (3,7 млн тонн) областях.

Як повідомляв УНІАН, цього року українські аграрії намолотили 36,7 млн тонн ранніх зернових з площі 10,1 млн га. За даними Державної служби статистики, пшениці цього року зібрано 27,3 млн тонн, ячменю - 8,6 млн тонн, гороху – 392 тис. тонн, ріпаку – 1,77 млн тонн.

Валовий збір зернових очікується на рівні 59,5 млн тонн, зокрема, кукурудзи – на рівні 24,5 млн тонн, соняшнику – 10,3 млн тонн. Урожай цукрових буряків повинен становити близько 9,3 млн тонн. Експорт зерна в поточному маркетинговому році (липень 2015 року - червень 2016 року), за прогнозами Мінагропроду, становитиме 36,8 млн тонн.