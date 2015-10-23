Українська "молочка" може з'явитися на ринку ЄС вже до кінця року

Про це повідомив глава Мінагропроду Олексій Павленко в ході Українсько-німецького економічного форуму.

«Цього року ми плануємо відкрити європейський ринок для молочної продукції. Зараз 10 компаній перебувають на завершальному етапі узгодження», - сказав він.

Міністр також додав, що ЄС є одним з ключових торговельних партнерів для України, і Мінагропрод працюватиме над подальшим розширенням квот на поставки вітчизняної продукції в Європу.

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Як повідомляв УНІАН, Україна просить ЄС збільшити квоти на експорт і надати більше можливостей для імпорту сільгосппродукції з нашої країни.

Разом з тим, Мінагропрод рекомендує аграрним виробникам адаптувати виробництво відповідно до експортних квот, відкритих Європейським Союзом, що дасть змогу збільшити поставки української продукції до цих країн.

Зокрема, аграрії не повністю використали цього року квоти на експорт до ЄС баранини, цукрових сиропів, соломи, пшеничної клейковини, крохмалю, грибів, цукрової кукурудзи, часнику та інших продуктів.