Магазини окупованого Криму переповнені фальсифікованим алкоголем

Кримські магазини заповнені фальсифікованою алкогольною продукцією, контрафакт продають під виглядом кримських вин і коньяків в багатолюдних місцях відпочинку, особливо в курортний сезон, заявив нелегітимний міністр промислової політики окупованого Росією Криму Андрій Скринник, передають "Новини Криму".

«Продаж сурогату дискредитує поняття «кримські вина», «кримські коньяки» в очах наших споживачів і завдає величезний фінансовий збиток економіці виробників і роздробу», – сказав він.

Читайте такожУкраїна в раді безпеки ООН не дозволить піти в тінь питанням Криму і Донбасу - МЗСЗаступник керівника міжрегіонального управління Федеральної служби Росії з регулювання алкогольного ринку в анексованому Криму Ганна Бакалова повідомила, що аналіз алкогольного ринку свідчить про значну присутність в роздрібній торгівлі фальсифікованих алкогольних, пивних напоїв і пива. Зокрема, найбільшу кількість фальсифікату виявлено в Сімферополі, найменшу – в північному районі півострова і на підприємствах торгівлі у сільській місцевості.