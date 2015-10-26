В Одеській області зафіксували перший спалах чуми свиней

Згідно з повідомленням, діагноз АЧС було встановлено за результатами лабораторного обстеження тканин загиблих свиней. Фахівці відомства на місцях вживають термінових заходів щодо ліквідації вогнища інфекції.

Станом на 26 жовтня в домогосподарствах, де було виявлено захворювання, утримовалося 4 свиноматки і 30 поросят віком 6 тижнів, а в населеному пункті Кам'яний - 630 голів свиней віком більш як два місяці.

Як повідомляв УНІАН, 5 областей України: Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську і Рівненську визнано неблагополучними щодо АЧС.

Через почастішання випадків АЧС, а також спалахи вірусу на одному з найбільших свинокомплексів країни, на початку серпня Кабмін виділив майже 45 млн грн на заходи по боротьбі із захворюванням. Серед іншого, ці кошти підуть на депопуляцію диких кабанів, які часто є основними переносниками АЧС. За словами начальника відділу мисливського господарства і полювання Державного агентства лісових ресурсів України Івана Шеремети, щоб уникнути поширення вірусу єгері мають намір провести депопуляцію диких кабанів у 12 прикордонних областях України.

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Довідка УНІАН. Перший випадок захворювання на АЧС в Україні стався в 1977 році в Одесі. Тоді вірус було ліквідовано у первинному вогнищі, а поширення інфекції вдалося уникнути.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково нагріванням до високих температур.