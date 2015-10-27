На півдні України зафіксували другий за три дні спалах чуми свиней





За даними Держветфітослужби, цей випадок зафіксований за два дні після того, як аналогічне захворювання тварин було виявлено в Одеській області.

Вірус АЧС у селищі Врадіївка було виявлено за результатами лабораторного обстеження тканин двох загиблих молочних поросят. Фахівці відомства проводять термінові заходи із затвердження плану ліквідації спалаху АЧС та визначення меж карантинних зон.

Як повідомляв УНІАН, 5 областей України: Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська і Рівненська - визнані неблагополучними щодо АЧС. З початку 2015 року виявлено близько 30 випадків захворювання тварин.

24 жовтня АЧС було діагностовано у двох господарствах в селі Кам'яне Одеської області.

Затверджені урядом заходи з боротьби із захворюванням в Україні включають депопуляцію диких кабанів, які часто є основними переносниками АЧС. Щоб уникнути розповсюдження вірусу єгері мають намір провести депопуляцію диких кабанів у 12 прикордонних областях України.

Довідка УНІАН. Перший випадок захворювання на АЧС в Україні було зафіксовано 1977 року в Одесі. Тоді вірус був ліквідований у первинному вогнищі, а поширення інфекції вдалося уникнути. Поширення вірусу, що спостерігається сьогодні, відбувається з 2012 року, коли випадки падежу тварин від АЧС були зафіксовані в Запорізькій області.

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Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС безпечний. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.