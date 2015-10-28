Керівництво "Укрспирту" хоче до кінця року довести обсяг інвестицій у заводи до 9 мільйонів

Керівництво державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" у третьому кварталі поточного року інвестувало 4 мільйони гривень на підвищення енергоефективності потужностей і підписало контракти на переобладнання виробництва на суму 5 мільйонів гривень, повідомила прес-служба компанії.

"У третьому кварталі поточного року розпочали активне інвестування в переобладнання виробничих потужностей з метою підвищення енергоефективності. Вже сплачено більш ніж 4 мільйони гривень", – йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що до кінця року "Укрспирт" сплатить ще 5 мільйонів гривень за вже підписаними контрактами на придбання нового обладнання та переоснащення виробничих потужностей.

Реалізація інвест-планів здійснювалася на 16 місцях проведення діяльності (МПД). В першу чергу проводилося впровадження енергозберігаючих заходів: переведення котелень на тверде паливо (торф, вугілля, пелети), впровадження і налагодження переробки вологої кукурудзи та інше. Зокрема, були встановлені спіральні теплообмінники на Бершадському місці проведення діяльності (МПД), Залучанському МХД та Новоселковському МХД на загальну суму 800 тисяч гривень.

Крім того, найближчим часом держкомпанія планує запустити Воютицьке МПД, де наразі проводяться роботи з переоснащення заводу для виробництва омивачів. Загальна вартість робіт – 900 тисяч гривень.

Ще в десяти інших місцях проведення діяльності для покращення якості продукції була проведена заміна виробничого обладнання на загальну суму 1,8 мільйона гривень.

У компанії підкреслили, що "Укрспирт" повністю розрахувався з боргами за газ, зерно і ферменти, придбаними в 2014 році, і зараз працює лише з поточними платежами.

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Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2015 року "Укрспирт" повністю розрахувався за отриманими в 2014 році боргами перед "Нафтогазом" на загальну суму 76,8 мільйона гривень. Крім того, компанія погасила практично всю заборгованість по оплаті за зерно – 58 мільйонів гривень. На початку серпня в компанії повідомляли, що залишок довгострокової заборгованості в сумі 8 мільйонів гривень буде погашений до кінця місяця.

На даний момент обов'язки керівника компанії виконує Роман Іванюк. Конкурс на посаду постійного директора "Укрспирту" проводився в цього року двічі. Результати першого конкурсу були скасовані на вимогу профспілкової організації держкомпанії. Вдруге номінаційний комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі не зміг вибрати нового главу "Укрспирту" у зв'язку з тим, що жоден з учасників конкурсу не відповідає заявленим критеріям відбору. Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус повідомив про це на наступний день після того, як Іванюк, який брав участь у конкурсі, відкликав свою кандидатуру у зв'язку з великими перспективами роботи в приватному секторі. На думку Абромавичуса, черговий зрив конкурсу на посаду глави "Укрспирту" пов'язаний з низьким рівнем пропонованої оплати.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство "Укрспирт" було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу мали увійти 76 спиртзаводів, проте наразі на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію "Укрспирту".