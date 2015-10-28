Вінниччина займає лідируючі позиції в Україні із виробництва м’ясної продукції та молока

Про це зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко.

За його словами, тваринницька галузь демонструє високі показники розвитку.

"За дев’ять місяців поточного року, в порівнянні з минулим роком, нарощено обсяги виробництва тваринницької продукції на 10,9 %, в т.ч. в сільгосппідприємствах – на 22,3 %", - повідомив він.

Окрім того, з початку року в області вироблено 652 тисячі тонн молока, 316,8 тисячі тонн м’яса, 675,6 мільйона штук яєць. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, нарощено обсяги виробництва м’яса на 55,5 тисячі тонн (21,2 %), яєць – на 32,1 мільйона штук (5 %). В сільгосппідприємствах збільшено виробництво молока на 14,5 тисячі тонн (10,7 %).

Як зазначив перший заступник голови облдержадміністрації, за останні роки в розвиток галузі залучено значні інвестиційні ресурси. На сьогоднішній день в тваринництві реалізується 38 інвестпроекти на суму 3,7 мільярда гривень.

"З початку року завершено реконструкцію 5 молочно-товарних ферм на 920 гол./місць, 3 свинокомплексів на 2 600 гол./місць. Введено в експлуатацію 2 приміщення для відгодівлі ВРХ на 2700 гол./місць та по виробництву яєць на 84 тисяч курей-несучок", - наголосив Андрій Гижко.

Окрім того, в області діє Програма підтримки розвитку особистих селянських та фермерських господарств, в рамках якої 1 мільйон гривень виділено на підтримку галузі тваринництва, зокрема на часткове відшкодування населенню витрат за закуплені ними холодильні та доїльні індивідуальні установки.

Варто зазначити, що стосовно забезпечення тваринництва кормами, то незважаючи на складний засушливий рік сільгосппідприємства в достатній кількості забезпечені на зимово-стійловий період.

"Ми внесли пропозиції Міністерству з тим, щоб зберегти чинну на сьогоднішній день систему оподаткування податком на додану вартість сільгосптоваровиробників (спецрежим) із спрямуванням частини коштів – 5 % до спеціального фонду Державного бюджету для підтримки галузі тваринництва", - інформував Андрій Гижко.

Крім того, необхідно зберегти діючу систему оподаткування єдиним податком платників 4 групи та розширити податкову базу шляхом оподаткування земель, що перебувають у тіньовому обробітку без укладання в установленому порядку договорів оренди.

За умови відміни пільгової системи оподаткування та відсутності прямої державної підтримки, вітчизняні аграрії не зможуть конкурувати на світових ринках.

А враховуючи реалії цього року, коли майже всі агроформування постраждали від засухи і недоотримали значні обсяги врожаїв, відміна пільгової системи оподаткування призведе до банкрутства значної частини сільгоспвиробників.

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Тому, при зміні системи оподаткування необхідно обов’язково врахувати пропозиції області, а саме зберегти чинну систему оподаткування.