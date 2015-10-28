У Миколаївській області за фактом спалаху АЧС розпочато розслідування

Врадіївська райвідділу міліції Миколаївської області почав розслідування за фактом порушення ветеринарного законодавства, що призвело до захворювання тварин африканською чумою свиней (АЧС).

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС в Миколаївській області, з 27 жовтня при Врадіївський райдержадміністрації створена Державна надзвичайна протиепізоотична комісія, яка займається недопущенням розповсюдження АЧС на території області.

Територія смт Врадіївка визнана епізоотичним центром, в його адміністративних кордонах встановлено карантин терміном на 40 діб.

Працівники Врадіївського районного відділу міліції здійснюють охорону громадського порядку під час заходів, спрямованих на недопущення розповсюдження захворювання на інші території, а також на карантинних постах при в'їзді в смт Врадіївка та інших транспортних повідомленнях, визначених комісією.

За фактом порушення ветеринарного законодавства розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

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Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба зафіксувала другу протягом трьох днів спалах АЧС на півдні України – в селищі Врадіївка Миколаївської області. Даний випадок зафіксований через два дні після того, як аналогічний діагноз був поставлений у сусідній Одеській області.

Вірус АЧС в селищі Врадіївка було виявлено в результаті лабораторного обстеження тканин двох загиблих молочних поросят. Фахівці відомства приймають термінові заходи по затвердженню плану ліквідації АЧС та визначення меж карантинних зон.

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Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.