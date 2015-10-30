Мінагропрод закликав учасників ринку спільно вирішити проблему експорту в ЄС горіховмісних кондитерських виробів

Міністерство аграрної політики і продовольства закликало операторів ринку взяти участь у роботі над змінами в законодавство, щоб відновити постачання горіховмісної кондитерської продукції в країни Євросоюзу, які були припинені із-за проблем з отриманням сертифікату відповідності в Україні.

Про це повідомила прес-служба відомства з посиланням на заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Владиславу Рутицьку.

"Зі свого боку ми зараз активно працюємо над змінами до законодавства, метою яких є комплексне і остаточне рішення обговорюваної проблеми. Ми також закликаємо операторів ринку долучатися до участі в цьому процесі", - цитує Рутицкую прес-служба.

Заступник міністра зазначила, що складнощі з експортом до ЄС кондитерської продукції, до складу якої входять горіхи, пов'язані з необхідністю дотримання учасниками ринку встановлених Євросоюзом обмежень. Зокрема, ввезення в ЄС харчових продуктів, більше 20% з яких становлять горіхи, вирощені в певних країнах (Китай, Туреччина, Бразилія та інші), має супроводжуватися сертифікатом здоров'я встановленого зразка.

Однак у зв'язку з тим, що в Україні відбувається реорганізація сфери державного контролю безпеки харчових продуктів, українські підприємства не можуть отримати необхідні сертифікати.

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Довідка УНІАН. Видавати сертифікати здоров'я в Україні уповноважена новостворена Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Госпродпотребслужба). Проте штат органу наразі не сформований, тому служба не може почати роботу.

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Госпродпотребслужбы у вересні 2014 року. Зараз проходить передача повноважень новому органу від ліквідованих Державної інспекції сільського господарства, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби, на базі яких і створюється Госпродпотребслужба.