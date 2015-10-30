Мінагропрод хоче підписати меморандум з зернотрейдерами до кінця листопада

Міністерство аграрної політики і продовольства планує підписати меморандум з зернотрейдерами, який визначає загальний обсяг експорту зернових з України в 2015-2016 маркетинговому році (МР, липень 2015 року - червень 2016 року), до кінця листопада.

Про це на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.

"До кінця листопада точно буде", - сказав міністр у відповідь на питання, коли відомство планує підписати меморандум.

Павленко додав, що Мінагропрод не переглядав озвучені раніше прогнози щодо експорту зернових на поточний сезон в обсязі близько 36 мільйонів тонн.

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Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра аграрної політики і продовольства Володимир Лапа повідомляв, що домовленість з зернотрейдерами передбачатиме експорт 16 мільйонів тонн пшениці (продовольчої та фуражної пшениці в обсязі приблизно за 8 мільйонів тонн). При цьому валовий збір зернових культур в країні до 2015 року, як очікує відомство, досягне 59,5 мільйона тонн.