Перші 5 українських молочних компаній до кінця року отримають дозволи на експорт до ЄС – Мінагропрод

Про це повідомив у ході прес-конференції міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко.

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«Є всі факти, що мінімум 5 компаній до кінця року зможуть пройти всі умови, які поставив Європейський Союз за якістю», - сказав Павленко.

За його словами, зараз йде перевірка попередньо заявлених десяти компаній на предмет відповідності технічним і технологічним вимогам Євросоюзу.

«Я наступного тижня їду до Брюсселя. Буде зустріч з єврокомісаром, в тому числі, і з приводу відкриття молочного ринку», - додав Павленко.

Як повідомляв УНІАН, Україна просить ЄС збільшити квоти на експорт і надати більше можливостей нашим виробникам для входження на європейський ринок. Серед основних факторів, що стримують експорт української «молочки» до ЄС, експерти називають низьку якість сировини і високу ціну. Відкриття нових напрямків поставок допоможе компенсувати втрату російського ринку збуту, куди здійснювалося 90% експорту молочної продукції.

Разом з тим, Мінагропрод рекомендує аграрним виробникам адаптувати виробництво відповідно до експортних квот, вже відкритих Євросоюзом, що дасть змогу збільшити поставки української продукції до цих країн. Зокрема, аграрії не повністю використали цього року квоти на експорт до ЄС баранини, цукрових сиропів, соломи, пшеничної клейковини, крохмалю, грибів, цукрової кукурудзи, часнику та інших продуктів.